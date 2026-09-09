最優秀賞に山口の地酒＝国際品評会の日本酒部門―ロンドン

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【ロンドン時事】世界最大級のワイン品評会、インターナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）は８日、ロンドンで開いた授賞セレモニーで２０２６年の審査結果を発表した。日本酒部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」には、長州酒造（山口県下関市）の「天美 純米吟醸 蛍天」が選ばれた。山口県からの選出は初めて。

「蛍天」は、地元の下関市産の酒米と山口県産山田錦を使用。青リンゴのような華やかな香りやまろやかな甘みが特徴。「口の中で力強く幾層にも重なる豊かな風味が広がる」（審査員）との評価を得た。蔵元の岡本晋社長（５５）は、「世界に出て行けるチャンスをいただきありがたい」と喜びを語った。

このほか、手頃な価格で品質の高い日本酒に与えられる「グレート・バリュー・チャンピオン・サケ」には、長野県須坂市の遠藤酒造場による「渓流 吟醸」が選出された。出品した酒全てで高い評価を得た蔵元を表彰する「サケ・ブリュワー・オブ・ザ・イヤー」には、５年連続で新沢醸造店（宮城県大崎市）を選んだ。

ワイン品評会のインターナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）で、日本酒部門の最優秀賞を受賞した長州酒造の岡本晋社長（左から２人目）ら＝８日、ロンドン

ワイン品評会、インターナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）の日本酒部門受賞者ら。左から遠藤酒造場の遠藤秀三郎社長、長州酒造の岡本晋社長、新沢醸造店の杜氏（とうじ）、渡部七海さん＝８日、ロンドン

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