萩生田幹事長代行、留任で調整＝林総務相の処遇焦点―高市政権

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高市早苗首相（自民党総裁）は１６日にも行う党役員人事で、萩生田光一幹事長代行を留任させる方向で調整に入った。複数の党関係者が９日明らかにした。首相は麻生太郎副総裁ら党幹部の骨格を維持する方針で、内閣改造でも茂木敏充外相らが続投する方向。林芳正総務相の処遇が焦点だ。

萩生田氏は故安倍晋三元首相に近く、昨年１０月に幹事長代行に就任。政策面や国会運営で首相官邸や日本維新の会との調整を担い、麻生氏や鈴木俊一幹事長を支えてきた。

党人事で、首相は麻生、鈴木両氏を留任させる方針。小林鷹之政調会長も続投する方向だ。

昨年の総裁選で首相と争った４氏のうち、小林、茂木両氏に加え、小泉進次郎防衛相の再任も有力。首相は来年秋の総裁選をにらみ、昨年の対立候補の取り込みを図る構えで、林氏を続投させるかどうか検討を進める。

首相官邸に入る高市早苗首相＝９日、東京・永田町

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