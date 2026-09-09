東海など大雨警戒＝前線や低気圧で―気象庁

Newsfrom Japan

東北から中国、四国にかけては９日、前線や前線上の低気圧の影響で雨が降り、東海や四国などで大雨になる所があった。気象庁によると、愛知、岐阜両県は午後９時ごろまで、静岡県は夜遅くまで、線状降水帯が発生する可能性がある。引き続き土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒が必要という。

愛知、岐阜両県の庄内川に８日午後６時２０分に出された警戒レベル５の氾濫特別警報は、９日午前０時４０分に解除された。

愛知県では同日正午時点で、名古屋市で２１人、北名古屋市で２人が軽傷を負い、住宅被害は一部損壊２棟、床上浸水４５棟、床下浸水４５棟に上った。名古屋市では車約２００台が水に漬かって動けなくなるなどした。

名古屋市千種区では９日午前１時２０分までの２４時間雨量が２１９．５ミリ、静岡市葵区では午前１１時までの同雨量が２６７．０ミリ、岐阜県下呂市では午後４時１０分までの同雨量が２１３．０ミリを観測した。

前線は１０日には東・西日本の太平洋沖に南下する見込み。関東甲信と東海では、同日午後６時までの２４時間雨量が多い所で１００ミリと予想される。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]