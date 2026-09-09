エネ分野での協力に期待＝「豪は資源、日本が技術」―シーラー豪大使

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オーストラリアのアンドリュー・シーラー駐日大使は９日、中国がアジア太平洋地域で経済的威圧を強めていることを念頭に、日本とのエネルギー分野での関係拡大に期待を示した。東京都内の日本記者クラブで会見した。

シーラー氏は、日本にとって豪州は液化天然ガス（ＬＮＧ）の最大供給国だと指摘した上で、「新型コロナ禍や金融危機時も供給を欠かしたことはない」と強調。「両国経済は補完的だ。豪州が資源、日本が技術をもたらすことで未来のエネルギーシステムを形作ることができる」と述べ、再生可能エネルギー分野での協力推進を呼び掛けた。

豪州は次期海軍フリゲート艦新造計画で海上自衛隊護衛艦「もがみ」改良型の導入を決めている。同氏は「一世代前は、豪州が日本設計の軍艦を選ぶことは考えられないことだった」と述べ、防衛分野での連携も両国の信頼の表れだと説明した。

日本記者クラブで会見するオーストラリアのアンドリュー・シーラー駐日大使＝９日午後、東京都千代田区

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