【動画】ＢＭＷ、新型ＥＶ「ｉＸ３」試乗＝スポーティーな走り、快適な乗り心地

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発売されて間もないＢＭＷの新型電気自動車（ＥＶ）「ｉＸ３」に試乗した。これまでのモデルからデザインを大幅に刷新した、同社ブランドの新コンセプト「ノイエ・クラッセ」の第一弾。東京・お台場、神奈川・箱根間を走行し、スポーティーな走りや快適な乗り心地を体験した。

試乗車は、上級モデルの「ｘＤｒｉｖｅ Ｍ Ｓｐｏｒｔ」。ボディーサイズは全長４７８０ミリ、全幅１８９５ミリ、全高１６３５ミリ、一充電当たりの走行距離は８３５キロ（ＷＬＴＣモード）に及ぶ。車両の前後にモーターを搭載し、最高出力３４５ｋＷ、最大トルク６４５Ｎｍを発揮する。

運転席の周辺も大幅に変更し、メーターパネルとスタート／ストップボタンを廃止。フロントガラス下部には、約１１０センチにわたる情報表示エリアを設け、スピードメーター、充電状態などを確認できるようにした。

ｉＸ３は、モーターならではの力強さがありながら、滑らかに速度が上がっていく。カーブでは、２．３トンを超える車重をあまり感じさせず、狙ったラインをしっかりとトレース。高速走行時の安定性も高く、楽にドライブできた。ＢＭＷらしい「走る歓び」を体感できた。

試乗車の価格は、１０３４万円（税込み）。【時事通信社】

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