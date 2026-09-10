元トラック運転手に拘禁刑７年求刑＝スマホ見ながら運転、新名神６人死亡事故―津地裁

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三重県亀山市の新名神高速道路で３月、大型トラックが乗用車に衝突するなどして６人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反（過失運転致死）罪に問われた元トラック運転手水谷水都代被告（５５）の公判が１０日、津地裁（出口博章裁判官）であった。検察側は拘禁刑７年を求刑し、結審した。判決は１０月２０日。

検察側は論告で、被告はトラックを運転中、スマートフォンで短編動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の動画のスクリーンショットを撮影しようとしたと説明。渋滞の列を確認できたのに、約１３秒間、時速約８２キロで脇見運転したと指摘した。また、スマホを見ながら運転する「ながらスマホ」の厳罰化を知りながらも、常習的に続けるなど交通規範意識がまひしており、非常に悪質だと強調した。

「危険運転にも比肩する運転だった」と強く非難するとともに、「一般予防の観点からも厳重に処罰する必要性が高い」などとし、過失運転の法定刑の上限を求刑した理由を明らかにした。

弁護側は、被告が起訴内容を認めて反省と謝罪を繰り返しており、今後一切運転しないと述べているなどとして、相応の判決を求めた。

車４台が絡む事故が起きた新名神高速道路の野登トンネル＝３月２０日、三重県亀山市

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