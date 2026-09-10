草間彌生さん回顧展、１１日開幕＝「生涯と作品への追悼に」―オランダ

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【アムステルダム時事】８月に９７歳で死去した前衛芸術家、草間彌生さんの大規模な回顧展が１１日、オランダのアムステルダム市立美術館で開幕する。幼少期から晩年まで７０年以上にわたる創作活動をたどる３００点超の作品を展示。これに先立ち９日、報道陣に公開された。

会場では、草間さんを象徴する水玉模様やカボチャ、「無限の鏡の間」などの代表作に加え、初期の絵画や版画など幅広い作品を紹介する。ライン・ウォルフス館長は「１人の芸術家の展覧会に、これほど広いスペースを使ったことはない」と強調した。スイス・バーゼル、ドイツ・ケルンと欧州を巡回してきた回顧展はアムステルダムが最終会場で、会期は来年１月１７日まで。

学芸員のレオンティーネ・クーレウェイさんによると、約４年前から草間さん側と準備を進め、本人も展覧会の構想を承認。展示作品の選定や順序についても意見を出したという。

草間さんは開幕を心待ちにし、展覧会を「自身の芸術を祝う場」にしたいと望んでいた。草間さんと共に作り上げた内容だったため、死去後も展示内容は変更しなかったといい、クーレウェイさんは「彼女の生涯と作品への追悼になった」と語った。

草間彌生展に展示された水玉模様のカボチャの作品＝９日、アムステルダム市立美術館

草間彌生展に飾られた巨大な花のオブジェと銀色の球体＝９日、アムステルダム市立美術館

草間彌生さんの回顧展に展示された本人出演の映像作品＝９日、アムステルダム市立美術館

水玉模様で覆われた草間彌生さんの回顧展の展示空間＝９日、アムステルダム市立美術館

草間彌生展に展示された１０歳当時の本人の写真＝９日、アムステルダム市立美術館

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