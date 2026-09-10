昨年の自傷・自殺未遂４．３万人＝搬送増加、若年女性で顕著―対策センター

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２０２５年に自傷や自殺未遂で救急搬送された人が４万３６３１人で増加傾向にあることが、一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」の調査で分かった。「世界自殺予防デー」の１０日、公表した。

センターは、総務省消防庁の救急搬送データを分析。自傷や自殺未遂といった自損行為（死亡に至った例も含む）を見ると、昨年は１日平均１２０人が搬送された。１９年以降、増加傾向にある。

１６～２４年分のデータを調べると、３０代までの若い世代で増加しており、特に１９歳以下では同期間で２．６倍に増えた。女性の割合が高かった。

またセンターは、全国の救命救急センターの症例も調査。２２年１２月～２５年１２月で、自傷と自殺未遂は９１６８件確認された。女性が６４．８％を占め、年代別で見ると２０代が２７．９％と最多。２５年１月以降のケースで、動機は家庭問題が３０．３％で、健康問題（２７．０％）が続いた。

９１６８件を調べると、手段では薬の過剰摂取（オーバードーズ）が５９．５％と最多で、年代が低くなるほど割合が高くなった。大半は処方薬を用いており、市販薬は２８．５％だった。

小中高生は計７５０件で、内訳は小学生２０件、中学生２４６件、高校生４８４件。女性が８割近くだった。オーバードーズが６９．５％で、年齢が上がるに伴い割合は高くなった。２５年以降の動機は、学校問題が約４割、家庭問題が約３割だった。

自殺対策推進センターは「自傷や自殺未遂の経験は、自殺に至る危険性を高める。対応は自殺対策の重要な柱だ」としている。

厚生労働省は悩みがある人に対し、「こころの健康相談統一ダイヤル」などの利用を呼び掛けている。番号は０５７０（０６４）５５６。

悩む男性（写真はイメージ）

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