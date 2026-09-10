張本勲さん死去、８６歳＝３０８５安打、首位打者７度

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プロ野球の東映（現日本ハム）などで強打者として活躍し、史上初めて３０００安打を達成した張本勲（はりもと・いさお）さんが９日午後、死去したことが分かった。８６歳だった。

広島市出身。広島・松本商高から大阪・浪華商高に編入し、１９５９年東映入り。１年目からレギュラーとなり、新人王を獲得。広角に打ち分け、「スプレー打法」と呼ばれたシュアな打撃で安打を量産し、長打力も備えた強打者として活躍した。

６１年に初めて首位打者を獲得。６７～７０年の４年連続を含めパ・リーグで７度首位打者になった。打率３割も１６度マーク。７６年に巨人、８０年にロッテへ移籍し、日本のプロ野球で初めて通算３０００安打を達成した。

８１年に現役引退し、プロ２３年間で２７５２試合、３０８５安打、打率３割１分９厘、５０４本塁打、１６７６打点、３１９盗塁。日米通算安打数ではイチローさんが張本さんの記録を超えている。９０年野球殿堂入り。

引退後は野球解説者となり、辛口のコメントで人気があった。早くから在日韓国人２世であることを公言し、韓国プロ野球コミッショナー特別補佐官を務めるなど韓国球界の発展にも貢献した。

張本勲さん

ロッテ時代の張本勲さん（右）＝１９８０年６月

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