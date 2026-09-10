中部電、電気料金を過大徴収＝対象５００万件、影響額１２億円

経済・ビジネス

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中部電力は１０日、電力販売子会社の中部電力ミライズ（名古屋市）が２年以上にわたって電気料金を過大に徴収していたと発表した。料金の基となる原価の算定を誤ったことが原因。総契約数の約５７％に当たる５００万９０００件の顧客が対象となり、その半数は一般家庭という。顧客への影響は少なくとも１２億円程度に上る。今後返金する方針だが、時期や方法は未定としている。

過大徴収は、標準的な電気使用量の家庭で月１０円と試算され、個人営業の飲食店などでは最大で月１５２円に上るケースもある。対象には自治体が管理する街路灯の料金なども含まれている。

２０２４年４月に経済産業省に申請した送配電会社に支払う電線使用料（託送料金）の変更に向けた原価の算定で、電気料金の割引額などの計算に誤りが生じた。当時の中部電の役職者少なくとも４人は同年１月時点で１７億円に上る過大計上を認識していた。また、２６年６月にも託送料金の変更に向けて原価を見直していたところ、新たに１０億円の過大計上が判明した。

記者会見した中部電の太田卓志執行役員は、当時の役職者が算定の誤りに気付いたにもかかわらず、２年以上も対応してこなかった理由について、「重大な誤りだという認識には至らなかった」と繰り返した。今回の問題を受けて経済産業省は同日、中部電力ミライズに対して事実関係や再発防止策の報告を求めた。

料金の過大徴収に関して謝罪する中部電力の太田卓志執行役員（右）ら＝１０日午前、名古屋市東区料金の過大徴収に関して謝罪する中部電力の太田卓志執行役員（右）ら＝１０日午前、名古屋市東区

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