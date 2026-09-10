大谷翔平、負傷者リストへ＝右上腕、左膝の故障長引き―米大リーグ・ドジャース
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【ロサンゼルス時事】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は９日、右上腕や左膝の故障が長引いている大谷翔平を１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れると発表した。直近７試合のうち６試合を欠場していた。大谷がＩＬに入るのは、右脇腹を痛めて離脱したエンゼルス時代の２０２３年９月以来で、ドジャース移籍後は初めて。
ロバーツ監督は「試合に出る、出ないを繰り返してきたが、明確に良くなるという確信を得られなかった」と説明。９日の試合前にＩＬ入りを伝えたと言い、「残念に感じたと思うが、彼もベストの状態に戻るためにはこれが最善だと理解していた」と話した。大谷は１１日からの遠征には同行せず、ロサンゼルスに残って調整する。
大谷は６月中旬に左膝を痛め、その後に右上腕の故障などもあって登板は７月３日が最後。右上腕の回復が思わしくなく、打者としても今月３日からは欠場が続いた。５試合ぶりに指名打者で出た７日には、大谷自身が今季中の投手復帰の断念を示唆していた。８、９日も欠場。ポストシーズンへ向け、状態を整えるためのＩＬ入りとなった。
今季は打者で打率２割７分７厘、３０本塁打、８０打点。投手としては１４試合に先発して８勝２敗、防御率１．７９の成績を残している。
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