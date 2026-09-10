国内生産１００万台規模に拡大＝３拠点に再編、小型車も投入―日産

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日産自動車は１０日、国内の生産体制を３拠点に再編し、年間１００万台規模の生産を目指すと発表した。国内販売と輸出の拡大を見込み、昨年度の７０万台規模から大幅に増強。今後数年かけて実施し、中期的には新たな小型車も国内外に投入する計画だ。

３拠点は、栃木工場（栃木県上三川町）、日産自動車九州、日産車体九州（いずれも福岡県苅田町）。栃木工場では、スポーツカーや電気自動車（ＥＶ）の生産を継続するほか、ミニバン「セレナ」と高級ミニバン「エルグランド」を九州２工場から移し、低迷する稼働率を引き上げる。

日産自動車九州には、２０２７年度末に閉鎖する追浜工場（神奈川県横須賀市）から小型車「ノート」などを移管。新たな小型車も生産し、「中核生産拠点」に位置付ける。日産車体九州は小型商用車などに特化する。

日産自動車のロゴマーク（ＥＰＡ時事）

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