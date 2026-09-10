水星、半径１０キロ以上縮む＝地表の「しわ」新解析で判明―北大

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水星は約４６億年前に誕生して以降、内部が冷えるのに伴って半径が１０キロ以上縮んでいたことを、北海道大の研究チームが新たな解析手法で突き止めた。論文は１０日、米科学誌ジオフィジカル・リサーチ・レターズに掲載された。

現在の水星の半径は約２４４０キロ。米探査機メッセンジャーなどによる観測で、地表には収縮に伴って生じた「しわ」のような地形が多数存在していることが分かっている。

これまで、こうした地形の長さなどから収縮率の推定が試みられてきたが、分布に偏りがあるため、過小評価されている可能性があった。

北大の西山学博士研究員は、「しわ」ができた後に、隕石（いんせき）衝突によるクレーター生成や溶岩噴出などで覆い隠された可能性に着目。隕石衝突などで生じる水星表面の凹凸の程度（ラフネス）を数値化し、収縮地形の分布と比較した。

その結果、クレーター付近などラフネスが高いところでは収縮地形が少ない傾向が判明。これを考慮に入れて補正すると、半径は１２キロ近く縮んでいたことが分かった。

水星の収縮に伴って表面に現れる「しわ」状の収縮地形（矢印に沿った部分、北海道大提供）

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と欧州宇宙機関（ＥＳＡ）が共同で進める水星探査計画「ベピコロンボ」の探査機の想像図（ＥＳＡ提供）

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