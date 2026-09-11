中部電、再稼働の審査申請取り下げで調整＝浜岡３、４号機のデータ不正受け

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中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）３、４号機の再稼働に向けた審査で地震動に関するデータを不正に選定していた問題を巡り、審査の申請を取り下げる方向で調整に入ったことが１１日、分かった。申請を取り下げれば異例の事態で、再稼働の時期がさらに遠のく。原発維持にかかる費用が膨らむ可能性も高い。

中部電は同日、不正問題に関し、外部の弁護士で構成する調査委員会から報告書を受け取ったと発表。１４日に林欣吾社長らが名古屋市で記者会見し詳細を公表する。不正の動機や上層部の関与、経営陣の進退が焦点となる。同社は「広く社会の皆さまから強い不信を招いていることについて、改めて心より深くおわびする」としている。

赤沢亮正経済産業相は１１日の閣議後記者会見で、浜岡原発不正の報告書に関して「現時点において内容は承知していない」とした上で、「報告徴収命令に対する中部電からの回答の内容を踏まえて最大限厳格に対応していきたい」と述べた。

中部電力本店＝名古屋市東区

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