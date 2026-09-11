「いずれ結婚」初めて８割下回る＝利点見いだせず意欲低下―初婚の出会いネット倍増・厚労省調査

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「いずれ結婚するつもり」と考える未婚者が男女共に初めて８割を下回ったことが１１日、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査で分かった。結婚そのものに利点を見いだせておらず、意欲が低下傾向にあることが浮き彫りとなった。

同研究所の担当者は「一人の生活を続けても寂しくないと考える人や乳幼児との触れ合い経験を持たない人も増えており、結婚意欲や出産意欲の低さとも結びついている」と分析している。

調査はおおむね５年おきに実施し、昨年６月に１８歳以上～５５歳未満の独身者と、妻が５５歳未満の夫婦を対象とした。有効回答のあった独身者６７５６人と夫婦５０２４組の回答を分析した。前回調査は２０２１年だった。

独身者のうち１８～３４歳の未婚者３４５９人を対象とした調査では、「いずれ結婚するつもり」と回答した割合は男性７５．１％、女性７７．８％だった。前回から男女共に６ポイント以上低下し、１９８２年の独身者への調査開始以来、初めて８割を下回った。

一方、「一生結婚するつもりはない」は男性が６．７ポイント増の２４．０％、女性は６．９ポイント増の２１．５％となり初めて２割を超えた。結婚に利点がないと考えている人は男性４２．８％、女性３６．０％となり、いずれも約７ポイント増えた。子どもや家族を持ったり、精神的やすらぎを得たり、経済的余裕が生まれると考える人が減少した。

夫婦のうち、結婚５年未満の初婚同士の出会いは「インターネット」が２割を占めた。前回から倍増し、「職場や仕事」「友人・兄弟姉妹を通じて」と並んだ。夫婦の理想の子ども数は平均２．１８人で、やや減った。不妊検査や治療を受けた夫婦は４．４組に１組の割合だった。

夫婦のイメージ

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