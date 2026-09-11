日銀、利上げへ＝１．２５％、３１年ぶり高水準―９月会合

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日銀が今月１７、１８日に開く金融政策決定会合で、政策金利を０．２５％引き上げ、１．２５％とする方針を固めたことが１１日、分かった。政策金利が１．２５％となるのは１９９５年４月以来で、約３１年ぶりの高水準。基調的な物価上昇率が目標の２％に近づく中、物価の上振れリスクに対応し、利上げに踏み切る。

日銀は、国内経済が底堅く推移する一方、物価は原油高や円安、人工知能（ＡＩ）関連需要の拡大を背景に上振れリスクが強まっていると判断している。６月に政策金利を１％に引き上げた後も貸し出しは増加基調をたどり、金融環境はなお緩和的とみている。現在の政策金利水準を維持すれば、物価が目標の２％を上抜ける恐れもある。

これまではおおむね半年に１回のペースで利上げをしてきたが、６月の利上げから３カ月で追加措置を打ち出す。

日銀本店＝東京都中央区（ＡＦＰ時事）

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