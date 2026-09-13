是枝、塚本監督に独立賞＝最高賞はデンマーク作品―ベネチア映画祭

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【ベネチア（イタリア）時事】第８３回ベネチア国際映画祭の授賞式が１２日夜（日本時間１３日未明）、イタリア北部ベネチアのリド島で行われた。最高賞の金獅子賞を争うコンペティション部門にノミネートされた是枝裕和監督の「ルックバック」、塚本晋也監督の「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？」は受賞を逃したが、映画祭に合わせて外部の団体や審査員が選ぶ独立賞が贈られた。

金獅子賞には、デンマーク出身のメイ・エルトーキー監督の「ウーマン・アンノウン」が輝いた。

「ルックバック」は漫画への情熱で結ばれた少女２人の物語で、チネマサラ賞など五つの独立賞を受賞。塚本作品はベトナム戦争を経験した元米兵の苦悩を描き、高校生らが審査員を務める金の小獅子賞を授与された。

このほか、映画祭に出品された三池崇史監督の「襲名」が、独立賞のシネマ＆アーツ賞の最優秀作品賞。カナダ出身で日本を拠点とするザビエル・テラ監督が沖縄を舞台にした「ザ・カラー・オブ・ザ・サン」が、独立賞の国際批評家連盟賞に選ばれた。

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