古謝氏「暮らしや経済を前に」＝沖縄知事選から一夜明け

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沖縄県知事選から一夜明けた１４日、初当選した古謝玄太氏（４２）は那覇市の事務所で記者団の取材に応じ、「１４６万人の代表として、暮らしや経済、子育て支援を前に進めていく」と県政刷新への決意を表明した。古謝氏は争点の一つだった米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設を容認する立場。記者団から普天間返還の見通しを問われ「（返還の）期日を明確化していただくことは、早急に求めたい」と改めて説明した。

１３日は午後８時すぎに当選確実の情報が陣営に伝わると、支援者らが歓声を上げ、指笛や「玄太」コールで喜びを爆発させた。古謝氏は「県民一人ひとりに寄り添う県政を必ず実現し、沖縄を前に進めていく」と声を張り上げた。

一方、３選を果たせなかった玉城デニー氏（６６）は、那覇市内のホールに集まった支援者らに厳しい表情で「これが結果なら受け止める」と悔しさをにじませた。ただ、「正直言ってとてもすがすがしい気分」と吹っ切れた様子も見せ、沖縄伝統の「カチャーシー」を踊り、「デニー」コールを受けながら会場を後にした。

沖縄県知事選から一夜明け、地元紙を手に笑顔の古謝玄太氏＝１４日午前、那覇市

沖縄県知事選で当選確実の報を受け、笑顔で花束を受け取る古謝玄太氏（手前から２人目）＝１３日、那覇市

落選が確実な情勢となり、会場に集まった支持者にあいさつする玉城デニー氏＝１３日、那覇市

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