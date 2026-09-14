沖縄知事に古謝氏＝自民系、１２年ぶり奪還―辺野古容認、玉城氏に大差

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沖縄県知事選は１３日、投開票され、新人で前那覇市副市長の古謝玄太氏（４２）＝自民、維新、国民民主、参政、保守、公明県本部推薦＝が、現職の玉城デニー知事（６６）らを大差で破り、初当選した。保守勢力が支援し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設を容認する古謝氏が勝利したことで、県政は移設反対から１２年ぶりに転換する。

古謝氏は１４日朝、那覇市で記者団に対し、過去最多となる４２万票余りを得たことに触れ「責任の重さを感じる」と語った。古謝氏は那覇市出身の元総務官僚。沖縄の本土復帰（１９７２年）以降に生まれた知事の誕生は初で、同県の公選知事としては史上最年少。新知事の任期は今月３０日から４年間。

高市早苗首相（自民党総裁）は１４日、首相官邸で記者団に「経済成長を求める県民の意思が反映された。新知事と連携して力を尽くす」と歓迎した。政府は「民意」を踏まえ、辺野古移設を進める。木原稔官房長官は記者会見で、普天間問題について、辺野古移設が「唯一の解決策」との考えを改めて強調したが、古謝氏が求める普天間返還時期の明確化には明言を避けた。

玉城氏は１３日夜、那覇市で支援者に「辺野古は造れない。（移設反対と）県民を代表して主張したことは間違っていない」と述べた。玉城氏は立憲民主、共産、社民各党などの支援を受けた。

県選挙管理委員会によると、確定投票率は６１．５７％で、２０２２年の前回を３．６５ポイント上回った。

辺野古移設の既成事実化に伴い、選挙戦の争点は県内経済の振興策が中心になった。古謝氏は政府・与党とのパイプをアピール。玉城氏は好調な観光業など２期８年の実績を訴えたが及ばなかった。

知事選は玉城氏の任期満了に伴って行われた。古謝、玉城両氏のほか新人４人が出馬した。

◇古謝玄太氏略歴

古謝 玄太氏（こじゃ・げんた）東大薬卒。０８年総務省に入り、官房副長官補付や復興庁参事官補佐などを経て２２年１２月那覇市副市長、２６年２月辞職。４２歳。那覇市出身。

沖縄県知事選で当選確実の報を受け、取材に答える古謝玄太氏（手前左）。同右は妻の亜希子さん＝１３日午後、那覇市

記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１４日午前、首相官邸

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