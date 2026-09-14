維新・中司幹事長が入閣へ＝自民国対委員長に村井氏―内閣改造

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高市早苗首相（自民党総裁）は近く予定する内閣改造で、連立政権を組む日本維新の会から中司宏幹事長（７０）を入閣させる方針を固めた。党役員人事では、国対委員長に村井英樹元官房副長官（４６）を充てる方向で調整している。

維新は昨年１０月に与党入りしたが、閣僚を出さない「閣外協力」にとどめてきた。「閣内協力」に転じることで、自民と政権運営の責任を一層共有することになる。

中司氏は衆院大阪１１区選出の当選３回で、昨年８月に党幹事長に就任した。これまで大阪府枚方市長などを歴任し、行政や党運営の経験が評価されたもよう。規制改革を担当する内閣府の特命担当相などへの起用が取り沙汰されている。

自民の国対委員長は閣僚経験者が就くのが通例。未入閣組の就任は異例の抜てきだ。国会改革に対する村井氏の積極姿勢を期待しての登用とみられる。

村井氏は衆院埼玉１区選出の当選６回。岸田内閣で首相補佐官や官房副長官を務めた。先の特別国会では、衆院議院運営委員会の与党筆頭理事として、与野党間の折衝に携わった。

１０月上旬にも召集される臨時国会は、食料品の消費税減税関連法案や衆院議員定数の削減法案の扱いが焦点になる。村井氏は特別国会で、野党の審議拒否を「時代遅れ」と批判し反発を招いた。調整役としての手腕が問われそうだ。

中司宏 日本維新の会幹事長

村井英樹 元官房副長官

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