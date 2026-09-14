連帯示すスポーツの力＝戦後見詰めたアジア大会―アジア版五輪の現在地（１）

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アジアのスポーツの祭典、第２０回アジア大会が１９日に開幕する。既に１０日から一部の競技が始まり、愛知県を中心に１０月４日まで熱戦が繰り広げられる。日本での夏季大会は３２年ぶり３度目の開催。平和と協調を掲げ、７０年以上の歴史を持つ大会だ。

「アジアを一つにし、連帯と共通のビジョンを体現する大会だ」。アジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）のジョアン会長の言葉通り、その意義は深い。第１回大会は１９５１年。第２次世界大戦で分断されたアジアの友好と親善を目的にニューデリーで行われ、１１カ国・地域が参加した。

日本スポーツ界の背中も押してきた。敗戦後の４８年ロンドン五輪に招かれなかった中、第１回大会が国際舞台復帰の契機に。国内初開催の５８年東京大会では国立競技場が建設されるなど、競技環境が整備された。戦後復興をアピールし、６４年東京五輪招致の弾みとなった。

参加規模や競技数は大会を追うごとに拡大。「平和と調和」を掲げた９４年広島大会では、一つの転機が訪れた。大会史上初めて首都以外で開催され、ソ連崩壊後の中央アジア勢が初参加。４２カ国・地域が集い、アジア全体の連帯を高める役割を担った。

ＯＣＡによると、今大会は４５カ国・地域から１万１０００人以上の選手が集まり、難民選手団も参加。五輪より多い４３競技の特色は豊かだ。陸上や柔道、水泳、サッカーといった花形に加え、カバディやセパタクローなどアジアにルーツを持つ競技も。２０２８年ロサンゼルス五輪で採用されるクリケットとスカッシュは、注目度を高める機会にもなる。

五輪へ弾みをつける舞台とも言われ、柔道男子の井上康生や競泳男子の北島康介、マラソン女子の高橋尚子らスター選手はここから羽ばたいた。コロナ禍で原則無観客だった２１年東京五輪と異なり、国内外からファンも訪れる。興奮と熱狂が、アジアを一つにできるか。

ドーハ・アジア大会の競泳男子２００メートル平泳ぎで優勝し、金メダルを獲得した北島康介＝２００６年１２月７日、ドーハ

バンコクアジア大会の女子マラソンで２時間２１分４７秒の日本最高記録でゴールする高橋尚子＝１９９８年１２月６日、バンコク

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