２７年中に無人タクシー提供へ＝国内初、東京で１００台―ＧＯ・ウェイモ

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タクシー配車アプリＧＯ、米アルファベット傘下のウェイモ、日本交通（東京）は１５日、国内初となる自動運転タクシーの提供を２０２７年中に東京都内で始める計画だと発表した。特定の条件下でシステムが全ての操作を行う「レベル４」で、段階的に１００台規模の無人タクシーを運行する方針。

都内で走行試験を実施してきた３社が商用運行に向けた協業で合意した。ＧＯとウェイモのアプリでサービスを提供する。ウェイモは自動運転技術の提供も行い、日本交通が運行管理や営業所の運営を担う。

全国ハイヤー・タクシー連合会の川鍋一朗会長（ＧＯ会長）は同日の説明会で、自動運転タクシーの導入が交通事故の減少や人手不足緩和に貢献できると指摘。「安全性を最優先に商用運行を実現したい」と意気込みを示した。

政府は、３０年度にバス・タクシー・トラックの自動運転サービスの車両数を１万台とする目標を掲げる。金子恭之国土交通相は同日の閣議後記者会見で「今回の合意は、目標の達成に向けた大きな一歩となると期待している」と述べた。

無人タクシーの商用運行に向けて説明する川鍋一朗全国ハイヤー・タクシー連合会会長（ＧＯ会長）（右）ら＝１５日午前、東京都千代田区

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