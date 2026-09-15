１００歳以上、初の１０万人超え＝５６年連続最多、大半が女性―厚労省

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厚生労働省は「敬老の日」を控えた１５日、全国の１００歳以上の高齢者が１０万７６７７人（１日時点）に上ったと発表した。５６年連続で過去最多を更新し、統計を取り始めた１９６３年以来、初めて１０万人を超えた。

上野賢一郎厚労相は同日の閣議後記者会見で、「多くの方が長く元気に活躍されていることを喜ばしく思う。健康寿命が延び、社会の支えになってもらうという意味でも意義がある」と述べた。

住民基本台帳に基づく集計。昨年より７９１４人多い。女性が９万４２９８人と、全体の９割近くを占めた。

人口１０万人当たりの１００歳以上の人数は８７．５１人。都道府県別では、島根が１８６．６５人と１４年連続で最多となり、高知（１６９．５２人）、鳥取（１５２．４８人）が続いた。最少は埼玉の５１．２７人で、愛知（５７．７９人）、大阪（６０．０６人）の順に少なかった。

国内最高齢の女性は、１１（明治４４）年生まれの岸本ふよさん（１１４）＝京都市、男性は１４（大正３）年生まれの加藤光さん（１１２）＝熊本市。今年度に１００歳を迎える人は５万４２９４人で、対象者には祝い状と銀杯が贈られる。

１００歳以上は、６３年に１５３人だったのが、８１年に１０００人、９８年には１万人を突破。２０１２年に５万人に達し、２２年に９万人を超えた。

男性で国内最高齢１１２歳の加藤光さん（入居施設提供）

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