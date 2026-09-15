長期金利、３．０３５％に上昇＝３０年ぶり水準、米金利高が波及
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１５日の東京債券市場では、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが３．０３５％に上昇（債券価格は下落）した。日本相互証券によると、１９９６年９月以来、約３０年ぶりの高水準。
サウジアラビアの原油パイプラインが攻撃を受けて稼働を停止し、原油価格が急騰。インフレ懸念から米長期金利（１０年物国債利回り）が５％台に上昇し、日本の国債市場にも売りが波及した。
高市政権による財政拡張路線や日銀の利上げペースが加速するとの見方も金利上昇につながっている。日銀が１７日から２日間の日程で開く金融政策決定会合では、１．２５％への追加利上げに踏み切ることが確実視されている。市場では「植田和男日銀総裁が会合終了後の記者会見で、先行きの利上げペースに関してどのような発言をするのかに注目が集まっている」（国内証券）としている。
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