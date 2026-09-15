自民、石井参院幹事長交代へ＝総務会長に梶山氏―高市首相、１６日に役員人事

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自民党の松山政司参院議員会長は１５日、石井準一参院幹事長（６８）に対し、交代させる方針を伝えた。党関係者が明らかにした。参院側の国会運営を巡り、石井氏との溝が指摘される高市早苗首相（党総裁）の意向を踏まえたとみられる。首相は、衆院側の国対委員長に閣僚経験のない村井英樹元官房副長官（４６）を抜てきする方向で調整。石井氏の交代と合わせ、党内で国会運営の主導権を確保する狙いがありそうだ。

首相は１５日の党役員会で、１６日に役員人事、１７日に内閣改造を行うと表明した。このうち、役員人事では麻生太郎副総裁（８５）、鈴木俊一幹事長（７３）、小林鷹之政調会長（５１）、西村康稔選対委員長（６３）、萩生田光一幹事長代行（６３）の留任が固まった。総務会長には梶山弘志国対委員長（７０）を起用する。

松野博一組織運動本部長（６４）、鈴木貴子広報本部長（４０）も留任する。

先の特別国会で、首相は２０２６年度予算の３月末までの成立を求めたが、参院自民側は野党との協調を重視し、４月にずれ込んだ。審議日程を組んだ石井氏に対し、首相が不満を持っていたとされる。

参院自民の人事権は参院議員会長が持つ。石井氏は１６日の役員人事に合わせて退任する見通し。松山氏は後任に、青木一彦参院議院運営委員長（６５）を充てる方針を固めた。

一方、首相は役員会で「国民に豊かさと安心を実感してもらえる政策を、政府・党の総力を挙げて強力に実行するため人事を行う」と強調。自民は続く総務会で、首相に対応を一任した。

自民党の石井準一参院幹事長

青木一彦参院議院運営委員長

自民党の総務会に臨む松山政司参院議員会長＝１５日午後、東京・永田町の同党本部

首相官邸に入る高市早苗首相＝１５日、東京・永田町

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