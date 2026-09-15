シャープ、ＡＩサーバー受注開始＝３０年度に２５００億円

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シャープは１５日、人工知能（ＡＩ）サーバー事業に本格的に参入し、受注を開始したと発表した。国内の企業やデータセンター向けに２０３０年度に売上高２５００億円を目指す。親会社である台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業と共に、日本国内で生産体制の確立を図る。

販売するＡＩサーバーは、米半導体大手エヌビディアの最新ＡＩ基盤を採用。製造は鴻海が担い、シャープは国内のネットワークを生かし、販売や導入後の運用や保守に携わる。セキュリティーを確保しながら自社でＡＩの活用を目指す国内企業や自治体を対象に売り込む。

シャープによると、さまざまな分野で生成ＡＩの活用が広がることを受け、ＡＩサーバーの市場規模は２５年度の９０００億円から、３５年度には７兆円に拡大するという。同社は既存の家電事業との連携や、海外展開も視野に入れる。

シャープが１５日から受注を開始した「業務向けＡＩサーバー（ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ Ｐｒｏサーバー）」（同社提供）

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