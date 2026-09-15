陸自のマルウエア感染ＵＳＢ、隊員が持ち込み＝入手経緯不明、調査結果公表
Newsfrom Japan社会
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陸上自衛隊内で使用されていたＵＳＢメモリーから、「マルウエア」（悪意あるソフト）が検知された問題で、陸自は１５日、ＵＳＢは隊員が個別に持ち込んだものとする調査結果を公表した。一方で、ＵＳＢの入手経緯について「事実関係を確認できていない」と説明した。
陸自によると、昨年２月に対象のＵＳＢからマルウエアの検出が発覚し、調査を進めていた。２０２４年の能登半島地震に関する業務で、中部方面総監部で登録、使用されたものだったという。
陸自は正規に調達したＵＳＢなどは、管理簿に記載して管理している。今回、個別の持ち込みを禁止しているＵＳＢがなぜ、管理簿に記載されていたかは明らかにしていない。
関係職員に調査を実施した結果、ＵＳＢの入手経緯も特定できなかったとしている。再発防止策としてウイルスチェックの徹底などを挙げた。
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