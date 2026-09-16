新党名「民主改革の会」＝中道、立・公系に分裂

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中道改革連合（衆院議員４９人）は１６日、国会内で議員総会を開き、立憲民主党系２０人と公明党系２８人の離党を了承した。小川淳也代表は立民系議員による新党の名称を「民主改革の会」にすると表明。１７日に総務省へ結成を届け出る。公明系は来週中に復党する運びとなり、中道は事実上解体した。

小川氏は議員総会で、新党について「既得権と対峙（たいじ）する改革勢力」と位置付け、綱領に「民主中道」の文言を盛り込むと述べた。新党と公明が衆院統一会派「中道」を結成し「力を合わせ行動する」と強調。「『中道第２幕』の幕開けへ共に頑張ろう」と涙声で呼び掛けた。

新党代表には小川氏が就任する。小川氏らは立民系に結束して新党に移るよう呼び掛けているが、無所属での活動を模索する向きもあり、足並みがそろうか微妙だ。小川氏は記者団に「（参加者は）申し上げられる段階にない」と述べた。

中道には立民系の渡辺創氏（４８）が残留。議員総会では小川氏の中道代表辞任と渡辺氏の新代表就任も了承された。渡辺氏は記者会見で、残る債務や党組織の整理を進めると説明。最終的な解党は年明け以降になるとの見通しを示した。

公明党は１６日の中央幹事会で、党大会を１０月３日に東京都内で開くと決定。来週中に公明系の復党手続きを完了させることも確認した。竹谷とし子代表の任期満了に伴う新代表の選出手続きも決めたが、党内には竹谷氏の続投を求める声がある。

中道改革連合の議員総会であいさつする小川淳也代表＝１６日午後、国会内

記者会見する中道改革連合の渡辺創新代表＝１６日午後、国会内

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