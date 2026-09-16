コカイン所持容疑で女逮捕＝「ヤマトリノ」の名で活動―警視庁

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コカインを所持したとして、警視庁は１６日までに、麻薬取締法違反容疑で、キャバクラ店従業員で会社役員田沢梨乃容疑者（２７）＝東京都港区六本木＝と、同居する交際相手で会社役員福本康太容疑者（２８）を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。

田沢容疑者はユーチューブのオーディション番組などで「ヤマトリノ」の名前で活動しており、「２人で一緒に使っていました」と容疑を認めている。福本容疑者は「自分のものではありません」と否認している。

逮捕容疑は１５日、同居する自宅マンションで袋に入れたコカイン約０．４グラムを所持した疑い。

捜査関係者によると、今年に入り、田沢容疑者がコカインを使用しているという情報を入手。自宅からは、ほかにも白い粉末が入った袋２１袋と、吸引に使ったとみられるストローなどが見つかっており、同庁は使用した疑いについても調べる。

コカイン所持容疑で警視庁に逮捕された「ヤマトリノ」こと田沢梨乃容疑者（本人のＳＮＳより）

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