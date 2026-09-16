大阪２校でスプレー噴射相次ぐ＝計４８人症状、生徒ら「遊び感覚」

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大阪府内の高校と中学校で１６日、在校生によるスプレー噴射が相次いだ。府警などによると、両校で計４８人が喉の痛みやせきの症状などを訴えた。それぞれ男子高校生と男子中学生が傷害容疑で現行犯逮捕され、「遊び感覚」「遊び半分」などと供述した。

堺市中区堀上町の大阪商業大学堺高校で午前１０時４０分ごろ、「催涙スプレーがまかれた」と１１９番があった。中堺署などによると、休み時間中に２階教室で２年生の男子生徒がまき、生徒２４人がせきなどの症状を訴えた。男子生徒は逮捕前に「遊び感覚でスプレーをまいたら大ごとになった」と話した。

午後２時２０分ごろには貝塚市加神の市立第一中学校でも、２年の男子生徒（１４）が廊下でスプレーをまいた。貝塚署によると、生徒や職員ら２４人が目や喉の痛みを訴え、病院に搬送された。逮捕された男子生徒は「友達と遊んでいて、遊び半分で噴射してしまった」と説明している。

大阪府警本部＝大阪市中央区

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