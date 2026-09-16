関電と東北電が参画意向＝青森県むつ市の中間貯蔵施設―１８日にも伝達へ

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原発から出た使用済み核燃料を一時保管する青森県むつ市の中間貯蔵施設を巡り、東京電力ホールディングスと日本原子力発電の２社以外に、関西電力と東北電力が参画の意向を示していることが１６日、分かった。

原発の再稼働が進む中、増え続ける使用済み燃料の保管場所の確保は喫緊の課題だが、むつ市の中間貯蔵施設では東電と原電以外からの搬入は認められていない。東電が１８日に関係自治体に報告するとみられるが、実現するかは不透明だ。

東電と原電は昨年１２月、使用済み燃料が当初計画の搬入量に満たないとして、他社原発からも受け入れる「事業者間連携」の検討を始めたいとの考えを表明。今年８月、むつ市の山本知也市長が容認したことを受け、両社は原発を持つ他の電力８社に参画意向を確認していた。

一方、青森県の宮下宗一郎知事は「（地元自治体との）立地協定では想定されていない」としており、議論は難航する可能性もある。

トレーラーに載せられ、中間貯蔵施設の貯蔵建屋に運ばれる使用済み核燃料の入った金属製容器（キャスク）＝２０２４年９月、青森県むつ市

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