第２次高市改造内閣、１７日発足＝古川氏起用で調整、林氏の処遇焦点

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高市早苗首相（自民党総裁）は１７日、就任後初となる内閣改造を行う。木原稔官房長官（５７）、茂木敏充外相（７０）、片山さつき財務相（６７）、小泉進次郎防衛相（４５）を続投させ、内閣の「骨格」は維持する方針。参院自民が入閣候補として推す古川俊治参院議員（６３）についても受け入れる方向で調整する。第２次高市改造内閣は同日中に発足する。

日本維新の会は今回の改造から閣内協力に転じ、前幹事長の中司宏衆院議員（７０）が初入閣する。昨年の自民党総裁選で首相と争った林芳正総務相（６５）の処遇が焦点となる。

首相は１６日、維新の吉村洋文代表（大阪府知事）と首相官邸で会談し、「閣内に入ってもらいたい」と正式に要請した。吉村氏は「内閣に入って責任を共有し、政策を前に進めていく」と了承。両氏は、１０月上旬にも召集される臨時国会で消費税減税と衆院議員定数削減の関連法案の成立を期す方針を確認した。

会談後、吉村氏は記者会見で「規制改革や行財政改革はわれわれの強みだ。自民だけではできないところで役割を果たす」と閣内協力に向けた決意を強調した。

記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１６日、首相官邸

会談前に握手する高市早苗首相（右）と日本維新の会の吉村洋文代表＝１６日午後、首相官邸

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