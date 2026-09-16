男女平等、日本１１７位＝Ｇ７最下位続く―国際調査

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【ロンドン時事】世界経済フォーラム（ＷＥＦ）は１６日、世界各国の男女平等度を示す「ジェンダーギャップ指数」の２０２６年版を発表した。日本の総合ランキングは調査対象１４５カ国のうち１１７位だった。前年から順位を一つ上げたものの、引き続き先進７カ国（Ｇ７）で最下位にとどまった。

ランキングは政治、経済、教育、健康の４分野での平等度を指数化して比較。指数は完全に男女が平等な状態を１００％とする。日本の総合指数は６７．０％と、前年（６６．６％）からわずかに改善した。「政治」分野は２ポイント上昇の１０．５％。議員や閣僚の女性比率のほか、国家元首の在任年数などが反映されるため、高市早苗首相が就任したことがプラスに寄与した。

一方、労働参加率や収入格差などを加味する「経済」分野は６０．９％と、前年（６１．３％）から低下した。

総合首位は１７年連続でアイスランド。フィンランド、ノルウェーが続き、上位３カ国は前年から変わっていない。ナミビアが順位を四つ上げ、４位に入った。

世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

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