「よど号」赤木容疑者死亡か＝国際手配中、滞在先の北朝鮮で

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１９７０年の日航機「よど号」ハイジャック事件の実行メンバーで、国際手配されていた赤木志郎容疑者（７８）が、滞在先の北朝鮮で死亡したとみられることが１６日、支援者への取材で分かった。警察当局もこうした情報を把握しており、確認を進めている模様。

支援者によると、赤木容疑者は平壌郊外で、魚本（旧姓安部）公博容疑者（７８）ら実行メンバーや、赤軍派の故田宮高麿元幹部の妻ら計５人と一緒に生活していた。持病を抱え入退院を繰り返していたが、１２日に心不全のため平壌の病院で死亡した。現地から関係者を通じて連絡があったという。

事件では、田宮元幹部ら９人が７０年３月、日本刀などで武装し、羽田発福岡行きのよど号（乗員乗客１２９人）を乗っ取った。福岡空港と韓国・金浦空港で乗客らを解放後、北朝鮮に渡った。

警察当局は、国外移送略取容疑などで国際手配しているが、実行メンバーで現在も北朝鮮に残るのは魚本容疑者と、小西隆裕（８２）、若林盛亮（７９）両容疑者の計３人とみられる。田宮元幹部ら２人は北朝鮮で病死し、田中義三元受刑者ら２人は逮捕されて服役し、その後死亡した。岡本武容疑者については北朝鮮で死亡したとの情報があるが、警察は生死不明として国際手配を継続している。

田宮元幹部の妻ら２人と魚本容疑者は、松木薫さん＝拉致当時（２６）＝や有本恵子さん＝同（２３）、石岡亨さん＝同（２２）＝を拉致したとして、結婚目的誘拐容疑で国際手配されている。

赤木志郎容疑者（よど号グループのウェブサイトより）

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