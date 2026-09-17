東京ゲームショウ開幕＝３０周年、出展社数は過去最多―千葉・幕張メッセ

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世界有数のゲーム見本市「東京ゲームショウ２０２６」が１７日、千葉市の幕張メッセで開幕した。３０周年となる今回は例年より１日多く、２１日までの５日間の開催。海外企業を含めて過去最多となる１１３８社が出展し、期間中３０万人の来場を見込む。

主催するコンピュータエンターテインメント協会の辻本春弘会長（カプコン社長）は開会式で「日本を代表するコンテンツ産業の一つとして、（ゲームの）果たす役割はさらに大きくなっていく」と強調した。

セガは来年１月発売の新作アクションゲーム「ストレンジャー・ザン・ヘブン」や人気ロールプレイングゲーム「ペルソナ４ リバイバル」が遊べるブースを設けた。スクウェア・エニックスは来年４月発売の「ファイナルファンタジーVII リベレーション」を披露。カプコンは「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」が目玉だ。

１９９６年の第１回は８７社が出展、約１１万人が訪れた。年２回開催の時期もあり、今年は３６回目。コロナ禍でもオンラインで開催した。

今回は海外から５９８社が出展し、国・地域数は５３と過去最多になった。１００社以上が参加した韓国勢は推理ゲームやカフェ経営ゲームなど多彩な出展。パキスタンのゲーム会社の開発者は「侍など日本を意識したキャラクターで勝負する」と話した。

１７、１８日は企業関係者向けで、一般公開は１９日から。１日入場券（中学生以上）は３０００円。

開幕したゲーム見本市「東京ゲームショウ２０２６」＝１７日午前、千葉市の幕張メッセ

開幕したゲーム見本市「東京ゲームショウ２０２６」＝１７日午前、千葉市の幕張メッセ

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