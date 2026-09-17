個人金融資産、２５１９兆円＝６月末、株価高騰で過去最高―日銀

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日銀が１７日発表した４～６月期の資金循環統計（速報値）によると、６月末時点で個人（家計部門）が保有する金融資産の残高は、前年同月末比１１．０％増の２５１９兆円だった。６月に日経平均株価が史上初めて７万円を突破するなど株価高騰を受け、過去最高を更新した。

個人金融資産の内訳は、株式等が４７．０％増の４８６兆円、投資信託が３６．８％増の１９３兆円で、ともに過去最高となった。保険は歴史的な円安進行で外貨建て商品の評価額が膨らみ、３．０％増の４２６兆円だった。現金・預金は０．５％増の１１３２兆円だった。

家計部門の負債残高は、住宅ローンの増加などを背景に、４．１％増の４１６兆円と過去最高を更新した。

６月末時点の日銀の国債（国庫短期証券は除く）保有額は４７０兆円。異次元金融緩和の終了に伴い、国債買い入れ額を段階的に減らしているため、国債発行残高に占める割合は４６．７０％と４四半期連続で５０％を下回った。一方、家計の保有割合は２．１８％に拡大。利回り上昇で投資妙味が増した個人向け国債の販売増を受け、２０１４年９月末以来となる２％台に乗せた。

日銀本店＝東京都中央区（ＡＦＰ時事）

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