第２次高市改造内閣が発足＝「決断と実行」主要閣僚留任―裏金議員起用、林氏は退任・維新から初入閣

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第２次高市改造内閣は１７日夕、皇居での認証式を経て発足した。高市早苗首相（自民党総裁）は要となる木原稔官房長官（５７）に加え、茂木敏充外相（７０）、片山さつき財務相（６７）、小泉進次郎防衛相（４５）ら主要閣僚を留任させた。昨年１０月の就任以降初の内閣改造は、政権の重要政策実現に向けた継続性重視の布陣となった。昨年の自民党総裁選を首相と争った林芳正総務相（６５）は退任した。

首相は認証式の後に記者会見し、「決断と挑戦、実行の内閣だ」と強調。人選に際して(1)本人の専門知識、課題意識、やる気(2)選挙の強さ(3)担当分野の継続性や重要性―を考慮して留任や登用を決めたと説明した。

初入閣は７人で、派閥裏金事件に関与した関芳弘元経済産業副大臣（６１）を文部科学相に、簗和生元文科副大臣（４７）を農林水産相に起用した。事件発覚後、関係議員の入閣は初めて。首相は「２回の衆院選を通じて国政に送り出していただいた」と述べ、みそぎは済んだとの認識を示した。

このほか総務相に藤井比早之元外務副大臣（５５）、国土交通相に井林辰憲元内閣府副大臣（５０）、デジタル相に古川俊治参院議員（６３）を抜てき。笹川博義元農水副大臣（６０）を環境相に起用し、クマ対策を兼務させる。閣内協力に転じた日本維新の会からは中司宏前幹事長（７０）が規制改革担当相として入閣した。

閣僚経験者も登用。山下貴司元法相（６１）が法相として再登板したほか、国家公安委員長に葉梨康弘元法相（６６）を、復興相に細野豪志元環境相（５５）を充てた。

親和性の高い業務を１人の閣僚にまとめるため、各閣僚の担務を整理。藤井総務相は首都機能を代替する「副首都」整備と地方創生の担当相を兼ね、細野復興相が防災担当相も務める。古川デジタル相は人工知能（ＡＩ）戦略も受け持つ。

当面の焦点となる消費税減税関連法案の担当相には片山財務相を充てた。

佐藤啓官房副長官（参院議員）は交代し、麻生派の中西祐介元総務副大臣（４７）が後任となった。

首相は１７日午後に維新の藤田文武共同代表と首相官邸で会談し、人事の狙いを伝えた。会見では中司氏の入閣について「自民・維新連立政権が新たな段階に進む象徴となる」と訴えた。

第２次高市改造内閣が発足し、記者会見する高市早苗首相＝１７日午後、首相官邸

初閣議を終え、記念撮影する高市早苗首相（前列中央）と閣僚ら＝１７日午後、首相官邸

初閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝１７日午後、首相官邸

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