内閣支持４４％、最低更新＝「裏金」登用に７割反対―時事世論調査

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時事通信の９月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比４．３ポイント減の４４．１％で、過去最低を更新した。下落は４カ月連続。不支持率は同２．４ポイント増の２９．３％だった。今回の調査は１１～１４日に行ったため、１６日の自民党役員人事と１７日の内閣改造への評価は反映されていない。

自民派閥の裏金事件に関与した議員を閣僚や党役員に起用することに対し、「反対」が６８．６％で、「賛成」の１１．８％を大きく上回った。自民支持層で見ても反対は５３．６％に上った。

１０月上旬にも召集される臨時国会で、衆院議員定数の削減法案を成立させるべきだと「思う」と答えた人は５９．２％。「思わない」は１８．３％にとどまった。

高市早苗首相は終戦の日の８月１５日、靖国神社への参拝を見送り、離れた場所から祈る「遥拝」を行った。この対応を妥当だと「思う」は５０．９％、「思わない」は２６．２％だった。

政党支持率は自民が２３．２％（前月比１．４ポイント減）でトップ。公明党が３．２％で続き、国民民主党と立憲民主党が２．８％で並んだ。以下、参政党２．２％、日本維新の会２．１％、共産党１．８％、チームみらい１．１％、日本保守党０．５％、中道改革連合０．４％、いのちの党０．４％、社民党０．３％。支持政党なしは５６．７％だった。

調査は全国１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５７．１％。

高市早苗首相＝１６日、首相官邸

臨時閣議に臨む高市早苗首相（右から４人目）＝１７日午前、首相官邸

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