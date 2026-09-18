台風２５号、２１日関東接近か＝大雨暴風に警戒―気象庁

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大型の台風２５号は１８日午後、小笠原諸島に接近した。今後北上し、２１日に関東に接近する恐れがある。気象庁は関東や東海、東北の太平洋側、伊豆諸島では大雨、暴風、高波に警戒するよう呼び掛けた。

同庁の矢野由和予報官は、台風の北側に厚い雲があり、接近前から雨が降って総雨量が多くなると説明。土砂災害や低地の浸水のほか、交通の乱れも予想され、「連休でレジャーや帰省を考えている人は計画を変更するなど、柔軟に対応してほしい」と話した。

２５号は２１日夜以降は東北地方の東海上へ遠ざかり、２２日午後までに温帯低気圧に変わる見込み。

２５号は１８日午後３時、小笠原諸島・父島の南南東約１７０キロの海上を時速３５キロで西北西へ進んだ。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速３０メートル、最大瞬間風速４５メートル。半径１１０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、北東側７５０キロ以内と南西側３９０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

２０日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、関東と伊豆諸島２００ミリ、東海１５０ミリ。その後、２１日午後６時までの同雨量は東海３００ミリ、関東と東北、伊豆諸島２００ミリ。

台風２５号の影響を説明する気象庁の矢野由和予報官＝１８日午後、東京都港区

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