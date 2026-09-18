中間貯蔵、関電・東北電が参画意向＝青森・むつ市長に伝達―東電ＨＤなど

Newsfrom Japan

東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長と日本原子力発電の村松衛社長らは１８日、青森県むつ市を訪れ、山本知也市長と面談した。両社の原発から出た使用済み核燃料を一時保管する同市の中間貯蔵施設に、新たに関西電力と東北電力が参画の意向を示していると伝達した。

東電ＨＤと原電が県、市と結んでいる立地協定では、中間貯蔵施設で保管するのは両社の使用済み燃料に限定している。東電ＨＤと原電などは昨年１２月、両社だけでは当初計画していた最終貯蔵量の５０００トンに達しない確率が高いとして、他社の使用済み燃料も受け入れる「事業者間連携」の検討を始めたいと県や市に申し入れた。山本市長が今年８月、検討入りを容認したことを受け、原発を持つ他の電力８社に参画意向を確認していた。

山本市長は面談で、事業者間連携の是非を判断する際は「市民の理解」や「安全性と貯蔵期間」に加え、「国と県を巻き込んで未来に責任を持つ覚悟」を確認すると表明。その上で「直ちに判断することはない」と言明した。

使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設（青森県むつ市）を巡り、同市の山本知也市長（右端）に関西電力と東北電力の参画の意向を伝える東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長（左端）＝１８日午後、青森県むつ市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]