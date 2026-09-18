コメ、２年ぶり２０００円台＝５週連続下落、コスト割れに懸念も―農水省

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農林水産省は１８日、全国のスーパー約１０００店舗で９月７～１３日に販売されたコメの５キロ当たりの平均価格が、前週より３２円安い２９７１円だったと発表した。下落は５週連続。２０２４年９月上旬以来、約２年ぶりに３０００円を下回った。

コメの供給不足が露呈した２４年夏の「令和の米騒動」以降、価格は上昇。今年１月には４４１６円を付けた。政府備蓄米の放出や生産量の増加などで、足元では需給緩和が進んでいる。

主食であるコメの値下がりは家計にとってはプラスだが、今後一段の下落も予想され、生産者の間ではコスト割れを懸念する声が高まる。簗和生農水相は９月１８日の就任記者会見で「営農を継続する上では、どうしても受け入れられない大変厳しい状況になりつつある」と危機感を示した。

販売数量の８５％を占める銘柄米の平均価格は３５円安の２９８８円。ブレンド米も３４円値下がりし、２８６６円だった。

販売店の店頭に並んだコメ＝８月２５日、東京都渋谷区

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