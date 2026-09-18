【動画】全日空、「ポケモンジェット緑」お披露目＝国際線に就航、初便は満席

Newsfrom Japan

全日本空輸は１８日、人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクターで彩った機体「ポケモンジェット緑」を羽田空港（東京都大田区）の格納庫でお披露目した。機材はボーイング７８７－９型機で、国際線の定期便に就航。初便となる同日夜のホノルル線は満席という。機内では、限定デザインのコップやカクテルナプキン、オリジナルのステッカーが提供される。

ポケモンの特別塗装機は、同社国際線就航４０周年とゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」の発売３０周年を記念して、ポケモンジェット「赤」「緑」「青」の３機を製作。緑は、くさタイプのポケモンがテーマになっている。

運航は２０２７年３月２７日まで。羽田や成田発着の国際線で、ホノルルのほか、シアトル、バンクーバー、シドニー、マニラ、シンガポールなどに投入していく。【時事通信社】

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.