外務省テロ訓練、衣装が物議＝イスラム系を連想、写真削除

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外務省が海外でのテロや誘拐に備えて今月行った官民合同訓練の写真が物議を醸している。テロリスト役の衣装が中東地域やイスラム圏を想起させるとして、ＳＮＳ上で「差別につながる」との批判が相次いだ。同省は投稿から削除したが、まだ収まっていない。

「さまざまな意見を真摯（しんし）に受け止めた」。茂木敏充外相は１８日の記者会見で写真削除の理由をこう説明。「邦人保護の観点から極めて重要だ」と訓練の意義を強調し、「適時適切な発信、丁寧な説明に努めていきたい」と語った。

問題となったのは、警備会社に依頼して１０日に東京都内の政府施設で行った訓練。外務省がＸ（旧ツイッター）でこれを伝えた際、頭部をスカーフ状の布で覆ったテロリスト役が人質役の一人の頭に袋をかぶせる場面を捉えた写真も掲載した。

訓練は、銃声や爆発音が響く中で身を伏せて退避するなど、実際のテロを想定した内容だ。バングラデシュの首都ダッカの飲食店を武装集団が襲撃し、日本人７人が犠牲となった２０１６年の事件の教訓を踏まえ、１８年から国内で実施している。この警備会社によると、ダッカ事件の実行犯が事前に武器の訓練を受けていた点などを念頭に、できるだけ実践的なものになるよう工夫している。

しかし、写真がアップされるとＳＮＳ上には「テロリスト役に（アラブ地域の伝統的なスカーフの）クーフィーヤに見える衣装を身に着けさせている。差別の扇動をやめてください」「あまりにひどい。ステレオタイプ丸出し」などの批判が上がった。一方、現実に即した訓練だとして、問題視することに疑問を呈する声も出た。

対応を迫られた外務省は今月１５日、「特定の民族や地域、宗教等を念頭に置いたものではない。誤解が生じたとすれば本意ではない」とＸなどで釈明。写真は削除したが、その後も批判は続いている。

今年度はあと３回の訓練を予定している。外務省幹部は「伝え方を考えていくが、ＳＮＳでどう発信するかは本当に難しい」と漏らした。

外務省＝東京都千代田区

外務省がＸに投稿し、その後削除したテロ・誘拐対策訓練の写真（外務省のＸから引用）

官民合同テロ・誘拐対策訓練の様子＝１０日、東京都港区

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