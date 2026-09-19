食費１日５００円下回る＝困窮世帯、物価高の影響強く―ＮＧＯ調査

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経済的に困窮し食料支援に申し込んだ世帯の１日の平均食費が、１人当たり５００円を下回っていることが１９日までに、国際ＮＧＯ「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（東京都千代田区）のアンケートで分かった。物価高の影響で十分な食料を購入できない実態も浮かび上がった。

調査は６月、同ＮＧＯの支援に応募した全国の保護者８７３６人に実施。全員からオンラインや電話で有効回答を得た。全体の９４．５％がひとり親世帯で、経済状況は「借金して生活している」（２６．２％）と「貯金を取り崩している」（３６．９％）を合わせると、赤字世帯が６割を超えた。

物価上昇が続く中、１日の１人当たりの平均食費は最も高い２人世帯で、昨年行われた同様の調査の５３３円から４９０円に減少。６人世帯では３６１円まで落ち込んだ。過去１年間で家族が必要とする食料品を買えなかった経験があったのは約８５．５％に上った。

申し込み理由（複数回答）を尋ねると、８９％が「物価上昇による食費の値上がりで、十分な食料を買えない」を選んだ。「長期休暇に入ると、給食がなくなり食費が心配」（６５．１％）、「経済的な理由で親自身の食事量を減らしている」（６０．７％）なども目立つ。

ＮＧＯの担当者は「物価高で、生活をやりくりするために食費を削るしかない状況になっている。具体的な政策が速やかに推進されるよう、国や自治体は早急に対応すべきだ」と訴えている。

炊き出しのカレーライスを受け取る人＝２０２３年２月、名古屋市

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