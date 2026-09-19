ＳＬ「貴婦人」お披露目＝大修理終え、６年ぶり復活―山口

Newsfrom Japan

大掛かりな修理を終えたＪＲ山口線の蒸気機関車（ＳＬ）「Ｃ５７」が１９日、報道陣に公開され、新山口―津和野間の約６２．９キロを試運転した。細身で車輪が大きく、優美なシルエットから「貴婦人」の愛称で親しまれてきた。６年ぶりに、１０月３日から営業運転を再開する。

ＪＲ西日本によると、車両は１９３７年製で、旧国鉄時代の７９年に旧小郡（現新山口）―津和野間を結ぶ観光列車「ＳＬやまぐち号」として運行を開始。民営化後も多くの乗客に利用されていた。

２０２０年１０月、ピストンに不具合が生じ、営業運転中に立ち往生し、京都市内の車両基地で修理が続けられていた。ＳＬ部品メーカーは既になく、船舶用部品を手掛ける企業に特注。７月末にようやく修理が完了し、８月から試運転を重ねてきた。

運行再開は、ＪＲ各社が山口県と協力した大型観光企画「デスティネーションキャンペーン」に合わせた。ＪＲ西で整備を担当してきた車両管理係の原田進吾さんは「長い間お待ちいただいた。キャンペーンでは全国から足を運んでもらい、山口を盛り上げていきたい」と語った。

試運転する蒸気機関車（ＳＬ）「Ｃ５７」＝１９日午後、山口市

修理を終え、試運転に臨む蒸気機関車（ＳＬ）「Ｃ５７」＝１９日午前、山口市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]