愛知・名古屋アジア大会が開幕＝３２年ぶり３度目の日本開催

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第２０回アジア競技大会は１９日夜、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開会式が行われて開幕した。夏季では１９５８年東京、９４年広島大会に続いて３２年ぶり３度目の日本開催。４５カ国・地域などから１万５０００人を超える選手団が参加し、１０月４日までの１６日間、愛知県を中心に４３競技で熱戦を繰り広げる。

日本選手団は史上最多の選手９３２人がエントリー。メダル数は６６年バンコク大会の金７８個、９４年広島大会の総数２１８個を上回る過去最高成績を目標に掲げる。開会式ではレスリング女子の藤波朱理（レスター）と自転車男子の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が旗手として先導し、笑顔で行進した。

開会式には天皇、皇后両陛下も出席。天皇陛下が開会宣言された。聖火の最終点火者は、元陸上男子で前スポーツ庁長官の室伏広治さん、父・重信さんの２人が務めた。

大会は１０日から一部の競技がスタート。テニス、サーフィンなどは２０２８年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねて実施される。カバディやセパタクローなど、五輪にはないアジア発祥の競技も見どころとなる。

旗手の藤波朱理（前列右）と中村輪夢（同左）を先頭に開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

開会式で聖火の最終点火者を務める室伏広治さん（右）と父の重信さん＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

愛知・名古屋アジア大会の開会を宣言される天皇陛下＝１９日、パロマ瑞穂スタジアム

開会式で披露されたアトラクション＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

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