愛知・名古屋アジア大会が開幕＝３２年ぶり３度目の日本開催

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第２０回アジア競技大会は１９日夜、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開会式が行われて開幕した。夏季では１９５８年東京、９４年広島大会に続いて３２年ぶり３度目の日本開催。４５カ国・地域などから１万５０００人を超える選手団が参加し、１０月４日までの１６日間、愛知県を中心に４３競技で熱戦を繰り広げる。

日本選手団は史上最多の選手９３２人がエントリー。メダル数は６６年バンコク大会の金７８個、９４年広島大会の総数２１８個を上回る過去最高成績を目標に掲げる。開会式ではレスリング女子の藤波朱理（レスター）と自転車男子の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）が旗手として先導し、笑顔で行進した。

開会式には天皇、皇后両陛下も出席。天皇陛下が開会宣言された。聖火の最終点火者は、元陸上男子で前スポーツ庁長官の室伏広治さん、父・重信さんの２人が務めた。

大会は１０日から一部の競技がスタート。テニス、サーフィンなどは２０２８年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねて実施される。カバディやセパタクローなど、五輪にはないアジア発祥の競技も見どころとなる。

旗手の藤波朱理（前列右）と中村輪夢（同左）を先頭に開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム旗手の藤波朱理（前列右）と中村輪夢（同左）を先頭に開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

開会式で聖火の最終点火者を務める室伏広治さん（右）と父の重信さん＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム開会式で聖火の最終点火者を務める室伏広治さん（右）と父の重信さん＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

愛知・名古屋アジア大会の開会を宣言される天皇陛下＝１９日、パロマ瑞穂スタジアム愛知・名古屋アジア大会の開会を宣言される天皇陛下＝１９日、パロマ瑞穂スタジアム

開会式で披露されたアトラクション＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム開会式で披露されたアトラクション＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム開会式で入場行進する日本選手団＝１９日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

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