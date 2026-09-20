くま川鉄道、全線再開＝熊本豪雨で被害、６年ぶり―地元住民「すごくうれしい」
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２０２０年７月の熊本豪雨で線路などに大きな被害を受け、一部区間で運休が続いていた熊本県人吉市の第三セクターくま川鉄道が２０日、約６年２カ月ぶりに全線で運行を再開した。地元住民からは「すごくうれしい」と喜ぶ声が聞かれた。
くま川鉄道は、沿線自治体と企業が共同出資した三セクが運営。利用客の約８割が地元の高校生で、人吉温泉（同市）―湯前（同県湯前町）の約２５キロを結ぶ。２０日には、復旧作業が続いていた人吉温泉―肥後西村（同県錦町）の約６キロで再開した。
２０日は人吉温泉駅で記念式典が開かれ、木村敬知事があいさつ。木村氏は「くま川鉄道の復旧は人吉・球磨地域の再生と発展の象徴。（７月の）地震で被災された方々にも希望の光を与えるものだ」と述べた。
人吉温泉駅には、運行再開を見届けようと午前８時ごろから地元住民や鉄道ファンなど多くの人が集まった。再開を祝う記念特別列車は、県立球磨中央高の生徒が車内放送を担当し、午前９時５０分に地元の小学生による「出発進行」の号令に合わせて発車した。
人吉市在住で出発の号令を担当した小学６年の大崎天翔さん（１２）は「人吉のみんなに愛されていたので、再開してすごくうれしい。ずっと続けばいいなと思う」と笑顔。球磨村から来た浜本ひとみさん（７１）は、めいが沿線に住んでいるといい、「汽笛の音を聞くことができて良かった。家族や親戚と、くま川鉄道で旅をしようと計画している」と話した。
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