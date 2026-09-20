北朝鮮が弾道ミサイル発射＝１日２度、日本のＥＥＺ外落下か

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【ソウル時事】韓国軍合同参謀本部によると、２０日午後３時（日本時間同）ごろ、北朝鮮東部・江原道元山周辺から日本海に向け、短距離弾道ミサイル１発が発射された。日本の防衛省は同日午後６時ごろにも、弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表した。いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。

同省によれば、午後３時ごろのミサイルは最高高度約６０キロで、約４４０キロ飛行。船舶や航空機への被害は確認されていない。

小泉進次郎防衛相は記者団に対し、「弾道ミサイル発射は、関連する国連安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題だ」と非難。北京の大使館ルートを通じ、北朝鮮に厳重に抗議したと明らかにした。

北朝鮮の金与正朝鮮労働党総務部長は１７日付の談話で、米国が日本や韓国などとグアム島周辺で最近行った共同訓練「パシフィック・バンガード」に反発。地域情勢を悪化させているとして、対抗措置を取る考えを示唆していた。

北朝鮮は１２日にも日本海に弾道ミサイルを発射。朝鮮中央通信は、朝鮮人民軍が各種の攻撃用無人機、戦略巡航ミサイルなどを使用した「共同火力襲撃訓練」を同日行ったと伝えていた。

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相＝２０日、防衛省

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