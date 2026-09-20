６５歳以上、３６２４万人＝総人口の３割占める―総務省

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総務省は２０日、「敬老の日」に合わせ、６５歳以上の高齢者の推計人口が１５日時点で前年比２万人増の３６２４万人となったと発表した。増加は２年ぶり。総人口に占める割合は前年比０．２ポイント増の２９．６％で、過去最高を更新した。

男女別に見ると、男性は１５７１万人で男性全体の２６．３％、女性は２０５４万人で女性全体の３２．６％に上った。

総人口に占める高齢者の割合は年々増加。国立社会保障・人口問題研究所は、第２次ベビーブーム世代（１９７１～７４年生まれ）が６５歳以上になる２０４０年には、３４．８％まで上昇すると推計している。

人口４０００万人以上の３９カ国と２６年の総人口に占める高齢者の割合を比較したところ、日本がトップだった。２位のイタリアは２５．６％、３位のドイツが２４．２％。

一方、２５年の６５歳以上の就業者数は９４３万人で、２２年連続で増加し、比較可能な１９６８年以降で過去最多だった。６５歳以上の人口に占める就業者の割合は２６．０％で、高齢者の４人に１人が働いている計算となる。１５歳以上の就業者全体に占める割合も１３．８％と過去最高だった。

産業別に見ると、卸売業・小売業が１３１万人と最も多く、医療・福祉１２２万人、サービス業１０８万人と続いた。役員を除く就業者５８６万人のうち、７６．１％に当たる４４６万人が契約社員やパートなどの非正規雇用だった。

散策するお年寄り夫婦（イメージ）

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