【動画】北朝鮮が弾道ミサイル発射　１日２度、日本のＥＥＺ外落下か

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韓国軍合同参謀本部によると、２０日午後３時（日本時間同）ごろと同５時５０分ごろの２度、北朝鮮東部・江原道元山周辺から日本海に向け、短距離弾道ミサイルが発射された。日本の防衛省によると、いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。

同省によれば、１度目のミサイルは最高高度約６０キロで、約４４０キロ飛行。２度目は最高高度約７０キロ、飛距離は約５９０キロだった。船舶や航空機への被害は確認されていない。

小泉進次郎防衛相は記者団に対し、「弾道ミサイル発射は、関連する国連安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題だ」と非難。北京の大使館ルートを通じ、北朝鮮に厳重に抗議したと明らかにした。

映像は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相。【時事通信映像センター】

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